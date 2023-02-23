"Ренн" запросив 220 українських біженців на матч із "Шахтарем"

Французький клуб зібрав 100 тисяч євро на машину швидкої допомоги

У стиковому раунді Ліги Європи 23 лютого французький "Ренн" зіграє проти донецького "Шахтаря". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу "Ренн" — "Шахтар".

Французький клуб проведе акцію на підтримку українців, які змушені залишити свою країну через повномасштабну війну. "Ренн" запросив 220 біженців на матч із "Шахтарем". Також клуб зумів зібрати 100 тисяч євро на придбання автомобіля швидкої допомоги, який відправлять до України. А ще "Ренн" планує провести благодійну вечерю, щоб зібрати кошти для українського народу, повідомляє Ouest-France.

Тиждень тому перший матч між цими командами виграв "Шахтар".

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно донецький клуб здійснив гучне придбання. "Шахтар" купив воротаря, який виграв чемпіонат світу. Клуб посилив цю позицію, оскільки Анатолій Трубін може піти влітку.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Шахтаря" побив росіянина в Туреччині. Крім того, українців обурив трансфер гравця національної збірної до США.