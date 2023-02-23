"Ренн" пригласил 220 украинских беженцев на матч с "Шахтером"

Французский клуб собрал 100 000 евро на машину скорой помощи

В стыковом раунде Лиги Европы 23 февраля французский "Ренн" сыграет против донецкого "Шахтера". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча "Ренн" — "Шахтер".

Французский клуб проведет акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть свою страну из-за полномасштабной войны. "Ренн" пригласил 220 беженцев на матч с "Шахтером". Также клуб сумел собрать 100 тысяч евро на приобретение автомобиля скорой помощи, который отправят в Украину. А еще "Ренн" планирует провести благотворительный ужин, чтобы собрать средства для украинского народа.

Неделю назад первый матч между этими командами выиграл "Шахтер".

Напомним, в зимнее трансферное окно донецкий клуб совершил громкое приобретение. "Шахтер" купил вратаря, который выиграл чемпионат мира. Клуб усилил эту позицию, поскольку Анатолий Трубин может уйти летом.

Ранее сообщалось, что футболист "Шахтера" побил россиянина в Турции. Кроме того, украинцев возмутил трансфер игрока национальной сборной в США.