"Дніпро-1" — АЕК: онлайн матчу Ліги конференцій

Битва за вихід до 1/8 фіналу

У четвер, 23 лютого, "Дніпро-1" спробує продовжити свій виступ у єврокубках. Українській команді належить зіграти у стиковому раунді плей-офф Ліги конференцій. Суперник добре відомий АЕК із Кіпру.

Початок матчу о 19:45 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі "Дніпро-1" — АЕК.

Тиждень тому поєдинок у Ларнаці завершився мінімальною перемогою кіпрської команди з рахунком 1:0.

Шлях у плей-офф

АЕК потрапив до Ліги конференцій після того, як посів третє місце у групі Ліги Європи, де випередив київське "Динамо".

"Дніпро-1" у своїй групі фінішував на другому місці.

Історія зустрічей

Парадокс цих єврокубків у тому, що команди можуть перетинатися кілька разів у різних турнірах. Так і сталося із цими суперниками.

"Дніпро-1" дебютував на європейській арені у серпні минулого року матчами раунду плей-офф Ліги Європи проти АЕКу. Підопічні Кучера зазнали двох поразок (1:2 вдома, 0:3 у гостях) і потрапили до групового етапу Ліги конференцій.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит цього матчу – український клуб. Котирування компанії Парі-Матч: перемога "Дніпра-1" — 2.23, нічия — 3.20, виграє АЕК — 3.45.

А ось котирування на вихід до наступного раунду вже на користь кіпрської команди: "Дніпро-1" — 3.15, АЕК — 1.36.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги Європи на території України є компанії Megogo та Volia TV.

Нагадаємо, "Дніпро-1" є лідером чемпіонату України з футболу. Дніпряни навіть перемогли "Шахтар" у першому колі УПЛ.