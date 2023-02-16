"Дніпро-1" програв кіпрському АЕКу у стиковому матчі Ліги конференцій (відео)

Лідер чемпіонату України відновив сезон після зимової перерви

У четвер, 16 лютого, "Дніпро-1" зустрівся з кіпрським АЕКом з Ларнаки в рамках першого матчу стикового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23.

Зустріч відбулася у Ларнаці на "АЕК Арені" та завершилася з рахунком 1:0 на користь кіпрського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

АЕК у стартові хвилини просто розривав оборону гостей і лише дивом господарі не вийшли вперед. Проте український клуб зумів вирівняти ситуацію, після чого на полі глядачі спостерігали пасивний футбол. У другому таймі АЕК завдяки стандарту здобув перемогу. На 84-й хвилині Анхель Гарсія головою переправив м’яч у ворота "Дніпра-1" після подачі зі штрафного.

АЕК Ларнака – "Дніпро-1" – 1:0

Гол: Гарсія (84)

Попередження: Гарсія (39) – Амаш (19), Танчик (59)

АЕК Ларнака: Пірич, Гарсія, Томович, Мілічевич, Росалес, Луїш Густаву (Гонсалес, 92), Понс, Яколіш, Трічковскі (Ніколич, 65), Фараж (Енглезу, 92), Лопеш (Ойер, 88).

"Дніпро-1": Валеф, Амаш (Горбунов, 46), Сарапій, Сваток, Хайнер, Рубчинський (Танчик, 58), Бабенко, Пеглоу (Бланко, 46), Піхальонок, Гуцуляк, Довбик.

АЕК – Дніпро-1 – статистика матчу

Повний відеоогляд матчу АЕК Ларнака — "Дніпро-1" буде доступний тут пізніше:

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться наступного четверга, 23 лютого. Переможець 2-матчевого протистояння проб’ється до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії єврокубка відбудеться 24 лютого у Ньоні (Швейцарія).

Нагадаємо, 16 лютого ще одна українська команда проводила єврокубковий поєдинок. "Гірники" сенсаційно перемогли "Ренн" (2:1) у першому матчі стикового раунду Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" посилив склад у зимове трансферне вікно чемпіоном світу. Крім того, нещодавно клуб підписав контракт із гравцем збірної Коста-Рики.