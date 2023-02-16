АЕК — "Дніпро-1": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

АЕК і Дніпро-1 зіграють третій раз в цьому сезоні

У четвер, 16 лютого, два українські клуби зіграють у плей-офф єврокубків. Спочатку матч Ліги Європи "Шахтар" — "Ренн". А за ним у Лізі конференцій зустрінуться АЕК та "Дніпро-1".

Поєдинок пройде в Ларнаці і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу АЕК — "Дніпро-1" із відеоповторами голів.

Шлях у плей-офф

АЕК потрапив до Ліги конференцій після того, як посів третє місце у групі Ліги Європи, де випередив київське "Динамо".

"Дніпро-1" у своїй групі фінішував на другому місці.

Історія зустрічей

Парадокс цих єврокубків у тому, що команди можуть перетинатися кілька разів у різних турнірах. Так і сталося із цими суперниками.

"Дніпро-1" дебютував на європейській арені у серпні минулого року матчами раунду плей-офф Ліги Європи проти АЕКу. Підопічні Кучера зазнали двох поразок (1:2 вдома, 0:3 у гостях) і потрапили до групового етапу Ліги конференцій.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит кіпрський клуб. Котирування компанії Парі-Матч: перемога АЕКу — 2,12, нічия — 3,25, перемога "Дніпра-1" — 3,65.

А ось котирування на вихід до наступного раунду вже на користь українського клубу: "Дніпро-1" — 1.81, АЕК — 2.00.

Де дивитись

Традиційно Лігу конференцій на території України транслює платформа Megogo.

Нагадаємо, "Дніпро-1" є лідером чемпіонату України з футболу. Дніпряни навіть перемогли "Шахтар" у першому колі УПЛ.