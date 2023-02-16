АЕК - "Днепр-1": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

АЕК и Днепр-1 сыграют третий матч в этом сезоне

В четверг, 16 февраля, два украинских клуба сыграют в плей-офф еврокубков. Сначала матч Лиги Европы "Шахтер" — "Ренн". А за ним в Лиге конференций встретятся АЕК и "Днепр-1".

Поединок пройдет в Ларнаке и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча АЕК — "Днепр-1" с видеоповторами голов.

Путь в плей-офф

АЕК попал в Лигу конференций после того, как занял третье место в группе Лиги Европы, где опередил киевское "Динамо".

"Днепр-1" в своей группе финишировал на втором месте.

История встреч

Парадокс этих еврокубков в том, что команды могут пересекаться несколько раз в разных турнирах. Так и произошло с этими соперниками.

"Днепр-1" дебютировал на европейской арене в августе прошлого года матчами раунда плей-офф Лиги Европы против АЕКа. Подопечные Кучера потерпели два поражения (1:2 дома, 0:3 в гостях) и попали в групповой этап Лиги конференций.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит кипрский клуб. Котировки компании Пари-Матч: победа АЕКа — 2,12, ничья — 3,25, победа "Днепра-1" — 3,65.

А вот котировки на выход в следующий раунд уже в пользу украинского клуба: "Днепр-1" — 1.81, АЕК — 2.00.

Где смотреть

Традиционно Лигу конференций на территории Украины транслирует платформа Megogo.

Напомним, "Днепр-1" является лидером чемпионата Украины по футболу. Днепряне даже победили "Шахтер" в первом круге УПЛ.