АЕК Ларнака - "Днепр-1": букмекеры не на стороне украинцев

Специалисты не верят в украинский клуб

В четверг, 16 февраля, "Днепр-1", который в зимнее трансферное окно усилился чемпионом мира, проведет первый стыковой поединок Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против кипрского АЕКа (Ларнака).

По мнению букмекеров, у днепрян намного меньше шансов на успех. Об этом сообщает "Пари-Матч".

На победу украинского коллектива в гостевой игре можно сделать ставку с коэффициеном 3,40 — 3,65. В то же время ничья и триумф хозяев более вероятны — коэффициенты 3,10 — 3,30 и 2,05 — 2,12 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций АЕК Ларнака — "Днепр-1"

Пари-Матч: (победа АЕКа 2,12 — ничья 3,25 — победа "Днепра-1" 3,65)

William Hill: (2,05 — 3,10 — 3,40)

Bwin: (2,10 — 3,30 — 3,40)

Первый матч АЕК Ларнака — "Днепр-1" пройдет в Ларнаке на "АЕК Арене", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. К слову, этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Днепр-1" является лидером чемпионата Украины по футболу. Днепряне даже победили "Шахтер" в первом круге УПЛ.