АЕК Ларнака - "Днепр-1": где и когда смотреть стыковой матч Лиги конференций
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Днепряне возобновляют сезон
В четверг, 16 февраля, "Днепр-1", который подписал в зимнее трансферное окно чемпиона мира, проведет выездной поединок стыкового раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского АЕКа из Ларнаки.
В прямом эфире в Украине матч АЕК Ларнака — "Днепр-1" покажет медиасервис "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Первая игра между командами состоится в Ларнаке на АЕК Арене, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в 1/8 финала ЛК, а проигравшая команда вылетит из еврокубков. Ответную игру клубы проведут в словацком городе Кошице ровно через неделю, 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 24 февраля в Ньоне.
Потенциальные соперники АЕКа или "Днепра-1" в 1/8 финала ЛК:
- "Алкмаар" (NED)
- "Вест Хэм" (ENG)
- "Вильяреал" (ESP)
- "Истанбул Башакшехир" (TUR)
- "Ницца" (FRA)
- "Сивасспор" (TUR)
- "Слован" Братислава (SVK)
- "Юргорден" (SWE)
Ранее сообщалось, что "Днепр-1" подписал контракт с участником ЧМ-2022.
Напомним, днепряне являются лидерами чемпионата Украины после убедительной победы над "Шахтером" в первом круге УПЛ.