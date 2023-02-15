АЕК Ларнака - "Днепр-1": где и когда смотреть стыковой матч Лиги конференций

Днепряне возобновляют сезон

В четверг, 16 февраля, "Днепр-1", который подписал в зимнее трансферное окно чемпиона мира, проведет выездной поединок стыкового раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского АЕКа из Ларнаки.

В прямом эфире в Украине матч АЕК Ларнака — "Днепр-1" покажет медиасервис "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра между командами состоится в Ларнаке на АЕК Арене, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в 1/8 финала ЛК, а проигравшая команда вылетит из еврокубков. Ответную игру клубы проведут в словацком городе Кошице ровно через неделю, 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 24 февраля в Ньоне.

Потенциальные соперники АЕКа или "Днепра-1" в 1/8 финала ЛК:

"Алкмаар" (NED)

"Вест Хэм" (ENG)

"Вильяреал" (ESP)

"Истанбул Башакшехир" (TUR)

"Ницца" (FRA)

"Сивасспор" (TUR)

"Слован" Братислава (SVK)

"Юргорден" (SWE)

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" подписал контракт с участником ЧМ-2022.

Напомним, днепряне являются лидерами чемпионата Украины после убедительной победы над "Шахтером" в первом круге УПЛ.