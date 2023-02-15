АЕК Ларнака — "Дніпро-1": де і коли дивитись стиковий матч Ліги конференцій

Дніпряни відновлюють сезон

У четвер, 16 лютого, "Дніпро-1", який підписав у зимове трансферне вікно чемпіона світу, проведе виїзний поєдинок стикового раунду Ліги конференцій УЄФА проти кіпрського АЕКу з Ларнаки.

У прямому ефірі в Україні матч АЕК Ларнака — "Дніпро-1" покаже медіасервіс "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра між командами відбудеться у Ларнаці на АЕК Арені, початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до 1/8 фіналу ЛК, а команда, що програє, вилетить з єврокубків. Гру-відповідь клуби проведуть у словацькому місті Кошице рівно через тиждень, 23 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 24 лютого у Ньоні.

Потенційні суперники АЕКа або "Дніпра-1" у 1/8 фіналу ЛК:

"Алкмар" (NED)

"Вест Хем" (ENG)

"Вільяреал" (ESP)

"Істанбул Башакшехір" (TUR)

"Ніца" (FRA)

"Сівасспор" (TUR)

"Слован" Братислава (SVK)

"Юргорден" (SWE)

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" підписав контракт з учасником ЧС-2022.

Нагадаємо, дніпряни є лідерами чемпіонату України після переконливої перемоги над "Шахтарем" у першому колі УПЛ.