АЕК Ларнака — "Дніпро-1": букмекери не на боці українців

Фахівці не вірять в український клуб

У четвер, 16 лютого, "Дніпро-1", який у зимове трансферне вікно посилився чемпіоном світу, проведе перший стиковий поєдинок Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти кіпрського АЕКу (Ларнака).

На думку букмекерів, у дніпрян набагато менше шансів на успіх. Про це повідомляє "Парі-Матч".

На перемогу українського колективу у гостьовій грі можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,40 – 3,65. Водночас нічия та тріумф господарів імовірніші — коефіцієнти 3,10 — 3,30 та 2,05 — 2,12 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій АЕК Ларнака — "Дніпро-1"

Парі-Матч: (перемога АЕКа 2,12 — нічия 3,25 — перемога "Дніпра-1" 3,65)

William Hill: (2,05 — 3,10 — 3,40)

Bwin: (2,10 — 3,30 — 3,40)

Перший матч АЕК Ларнака — "Дніпро-1" пройде в Ларнаці на "АЕК Арені", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. До речі, цей поєдинок можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Дніпро-1" є лідером чемпіонату України з футболу. Дніпряни навіть перемогли донецький "Шахтар" у першому колі УПЛ.