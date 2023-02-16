"Шахтер" минимально одолел "Ренн" в первом стыковом матче Лиги Европы (видео)

Украинский клуб возобновил сезон

В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер" матчем с французским "Ренном" возобновил еврокубковую кампанию в Лиге Европы сезона 2022/23.

Первый стыковой матч, который прошел в Варшаве на стадионе "Войска Польского", завершилась со счетом 2:1 в пользу дончан. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом тайме французы владели инициативой, но забивали украинцы. Счет в игре открыл Дмитрий Крыськив, который оказался в нужном месте в нужное время. Удвоил преимущество номинальных хозяев Артем Бондаренко, реализовавший пенальти, который заработал Конопля. В начале второго тайма "Ренн" провел серию атак, одна из которых была успешной. На 59-й минуте Карл Токо Экамби замкнул навес партнера с левого фланга.

"Шахтер" – "Ренн" — 2:1

Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45 (пен.) – Токо Екамби, 59

Предупреждения: Степаненко, 40, Михайличенко, 84, Зубков, 85 – Бурежо, 42, Угочукву, 57, Омари, 86

"Шахтер": Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Крыськив (Петряк, 77), Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре (Сикан, 76).

"Ренн": Манданда – Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс – Токо Экамби (Сантамария, 78), Угочукву (Майер, 78), Бурежо, Доку (Салах, 71) – Гуири (Д. Дуэ, 71), Калимуэндо (Мелинг, 86).

Статистика матча Шахтер - Ренн

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Ренн":

Отметим, ответная игра между командами состоится на следующей неделе, 23 февраля. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в 1/8 финала ЛЕ, жеребьевка этой стадии турнира состоится 24 февраля в Ньоне (Швейцария).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" жестко подставил Мудрика во время визита Михаила в Варшаву, где базируются Горняки. Напомним, на турецком сборе Тарас Степаненко забил феноменальный гол издали.