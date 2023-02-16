"Шахтер" - "Ренн": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Первый поединок команды сыграют в Варшаве

Вторую часть еврокубкового сезона для украинских команд открывает "Шахтер". В четверг, 16 февраля на стадионе "Войска Польского" в Варшаве украинский клуб сыграет против французского "Ренна".

Поединок раунда плей-офф Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Ренн" с видеоповторами голов.

Путь в плей-офф

"Шахтер" попал в Лигу Европы после того, как занял третье место в группе Лиги чемпионов. "Горняки" финишировали после "Реала" и "Лейпцига".

А вот "Ренн" занял второе место в группе Лиги Европы, где было киевское "Динамо".

История встреч

Прежде команды лишь раз играли между собой. На групповом этапе Кубка УЕФА-2005/06 "Шахтер" выиграл 1:0 во Франции благодаря пенальти бразильского полузащитника Элано.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит французский клуб. Котировки компании Пари-Матч: победа "Шахтера" — 3,40, ничья — 3,45, победа "Ренна" — 2,21.

Коэффициент на проход: "Шахтер" — 2.41, "Ренн" — 1.82.

Где смотреть

Традиционно Лигу Европы на территории Украины транслирует платформа Megogo.

Ранее мы писали, что полузащитник "Челси" Михаил Мудрик навестил "Шахтер" в Варшаве перед матчем Лиги Европы.