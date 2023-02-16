"Шахтар" — "Ренн": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Перший поєдинок команди зіграють у Варшаві

Другу частину єврокубкового сезону для українських команд відкриває "Шахтар". У четвер, 16 лютого, на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві український клуб зіграє проти французького "Ренна".

Поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи розпочнеться о 19:45 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Ренн" із відеоповторами голів.

Шлях у плей-офф

"Шахтар" потрапив до Ліги Європи після того, як посів третє місце у групі Ліги чемпіонів. "Гірники" фінішували після "Реалу" та "Лейпцигу".

А ось "Ренн" посів друге місце у групі Ліги Європи, де було київське "Динамо".

Історія зустрічей

Команди лише раз грали між собою. На груповому етапі Кубка УЄФА-2005/06 "Шахтар" виграв 1:0 у Франції завдяки пенальті бразильського півзахисника Елано.

Хто фаворит

У букмекерських конторах лідер французький клуб. Котирування компанії Парі-Матч: перемога "Шахтаря" — 3,40, нічия — 3,45, перемога "Ренна" — 2,21.

Коефіцієнт на прохід: "Шахтар" — 2.41, "Ренн" — 1.82.

Де дивитись

Традиційно Лігу Європи на територію України транслює платформа Megogo.

Раніше ми писали, що півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик відвідав "Шахтар" у Варшаві перед матчем Ліги Європи.