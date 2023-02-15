"Шахтар" — "Ренн": букмекери не дають шансів Гірникам у Лізі Європи

Фахівці вважають, що "Ренн" не по зубах "Шахтарю"

У четвер, 16 лютого, донецький "Шахтар", який провернув неймовірний трансфер у лютому, зіграє у першому стиковому матчі Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти французького "Ренна".

На думку букмекерів, Гірники є аутсайдерами зустрічі, хоч номінально донеччани є господарями матчу. Про це повідомляє "Парі-Матч".

На перемогу "Шахтаря" можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,30 – 3,40. У той же час успіх гостей та нічия котируються коефіцієнтами 2,15 – 2,21 та 3,30 – 3,45 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Шахтар" — "Ренн"

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 3,40 — нічия 3,45 — перемога "Ренна" 2,21)

William Hill: (3,30 — 3,40 — 2,15)

Bwin: (3,30 — 3,30 — 2,20)

Перший матч "Шахтар" — "Ренн" пройде у Варшаві (Польща) на стадіоні "Війська Польського", початок зустрічі — о 19:45 за київським часом. До речі, цей поєдинок буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні.

Раніше повідомлялося, що вінгер "Челсі" Михайло Мудрик відвідав "Шахтар" у Варшаві. Колишньому гравцю "Гірників" поки не вдається зіграти на своєму рівні в Англії.