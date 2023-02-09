Колишні гравці "Динамо" та "Шахтаря" побилися у Бразилії (відео)

Суддя показав вісім червоних карток

Поєдинок чемпіонату штату Паранаенсе між "Атлетіко" та "Курітібою" завершився грандіозною бійкою. Раніше українські клуби влаштували побоїще після матчу.

Як повідомляє "Футбол 24", у компенсований час на полі виникла штовханина, яка переросла в масову бійку. У ній взяли участь і колишні гравці "Динамо" та "Шахтаря" — Вітіньо та Фернандіньо.

Коли пристрасті вщухли, головний арбітр зустрічі показав вісім червоних карток — п’ять отримали гравці "Атлетіко", три — футболісти "Курітіби".

Щодо самої гри, то вона закінчилася з рахунком — 1:1. У турнірній таблиці "Атлетіко" йде на першому місці — 22 очки, "Курітіба" займає третю позицію — 17.

Нагадаємо, що в матчі юнацького чемпіонату України з футболу U-17 під егідою ДЮФЛУ "Інтер" (Дніпро) — "Маріуполь" спалахнув конфлікт, який завершився масовою бійкою футболістів, а також батьків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про бійку футболістів у матчі чемпіонату Бразилії. Крім того, побоїще "стінка" на "стінку" відбулося у поєдинку українських футзалістів.