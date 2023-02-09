Бывшие игроки "Динамо" и "Шахтера" подрались в Бразилии (видео)

Судья показал восемь красных карточек

Поединок чемпионата штата Паранаэнсе между "Атлетико" и "Куритибой" завершился грандиозной дракой. Ранее украинские клубы устроили побоище после матча.

Как сообщает "Футбол 24", в компенсированное время на поле возникла потасовка, которая переросла в массовую драку. В ней участвовали и бывшие игроки "Динамо" и "Шахтера" — Витиньо и Фернандиньо.

Когда страсти улеглись, главный арбитр встречи показал восемь красных карточек – пять получили игроки "Атлетико", три — футболисты "Куритибы".

Что касается самой игры, то она закончилась со счетом — 1:1. В турнирной таблице "Атлетико" идет на первом месте — 22 очка, "Куритиба" занимает третью позицию — 17.

Напомним, что в матче юношеского чемпионата Украины по футболу U-17 под эгидой ДЮФЛУ "Интер" (Днепр) — "Мариуполь" вспыхнул конфликт, который завершился массовой дракой футболистов, а также родителей.

Ранее "Телеграф" сообщал о драке футболистов в матче чемпионата Бразилии. Кроме того, побоище "стенка" на "стенку" произошло в поединке украинских футзалистов.