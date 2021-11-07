Укр

Футбольный матч завершился побоищем из-за насмешек игроков победившей команды (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Драка на матче "Интернасьонал" - "Гремио" Новость обновлена 07 ноября 2021, 11:34
Драка на матче "Интернасьонал" - "Гремио"

Игра в Бразилии завершилась массовой дракой.

В ночь на воскресенье, 7 ноября (время киевское), в чемпионате Бразилии состоялась игра 30-го тура "Интернасьонал" — "Гремио". Дерби Порту-Аллегри завершилось минимальной победой первых со счетом 1:0. Однако известность этой встрече добавили совсем нефутбольные события.

После финального свистка фаны хозяев принялись праздновать победу, однако без "уколов" в сторону гостей не обошлось. Болельщики достали баннеры в виде картонных гробов с изображением эмблемы "Гремио". Таким образом фанаты позлорадствовали над почти неизбежным вылетом команды в низший дивизион. Все бы ничего, но фанатский флешмоб поддержали ит игроки "Интернасьонала", которые взяли несколько таких "гробов" и бегали с ними по полю. В итоге нервы футболистов "Гремио" не выдержали и на поле началось побоище. По итогам стычки два футболиста получили удаления.

Видео драки:

Лучшие моменты матча:

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке на футзальном матче в Ивано-Франковске. Кроме того, недавно в Первой лиге футболисты устроили побоище.

Теги:
#Футбол #Бразилия #Драка #ФК Интернасьонал #ФК Гремио
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