Укр

"Третий тайм, началось ММА": в чемпионате Украины подрались футболисты (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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"Третий тайм, началось ММА": в чемпионате Украины подрались футболисты (видео) Новость обновлена 31 октября 2021, 15:48

В чемпионате Украины снова подрались футболисты.

После драки во Второй лиге на матче "Сумы" — "Перемога" c эмоциями не совладали футболисты "Волыни" и "Агробизнеса".

Драка футболистов попала на видео во время трансляции поединка на YouTube-канале "Перша ліга".

Под занавес встречи 16-го тура Первой лиги на поле вспыхнул конфликт. Луцкая команда не сумела реализовать момент после подачи с углового, и тут же на месте событий завязалась драка. Сначала немного пободались Артур Думанюк и Владислав Мороз, а затем потасовка приобрела массовый характер. Рефери поединка тут же остановил игру, зафиксировав победу "Агробизнеса" со счетом 0:1.

Примечательно, что один из комментаторов не растерялся и начал шутить о "начале третьего тайма", а также что футбол сейчас превратится в ММА.

Видео драки на матче "Волынь" — "Агробизнес":

Добавим, что победу гостям принес автогол Максима Войцеховского.

Обзор матча:

Эта победа позволила "Агробизнесу" (15 очков) подняться на 13-е место в турнирной таблице первенства, "Волынь" (18 очков) — девятая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарь избил своего партнера по команде за допущенную ошибку в защите.

Теги:
#Футбол #Драка #ФК Волынь #Первая лига #ФК Агробизнес
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