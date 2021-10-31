"Третий тайм, началось ММА": в чемпионате Украины подрались футболисты (видео)
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В чемпионате Украины снова подрались футболисты.
После драки во Второй лиге на матче "Сумы" — "Перемога" c эмоциями не совладали футболисты "Волыни" и "Агробизнеса".
Драка футболистов попала на видео во время трансляции поединка на YouTube-канале "Перша ліга".
Под занавес встречи 16-го тура Первой лиги на поле вспыхнул конфликт. Луцкая команда не сумела реализовать момент после подачи с углового, и тут же на месте событий завязалась драка. Сначала немного пободались Артур Думанюк и Владислав Мороз, а затем потасовка приобрела массовый характер. Рефери поединка тут же остановил игру, зафиксировав победу "Агробизнеса" со счетом 0:1.
Примечательно, что один из комментаторов не растерялся и начал шутить о "начале третьего тайма", а также что футбол сейчас превратится в ММА.
Видео драки на матче "Волынь" — "Агробизнес":
Добавим, что победу гостям принес автогол Максима Войцеховского.
Обзор матча:
Эта победа позволила "Агробизнесу" (15 очков) подняться на 13-е место в турнирной таблице первенства, "Волынь" (18 очков) — девятая.
Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарь избил своего партнера по команде за допущенную ошибку в защите.
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