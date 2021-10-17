Укр

Вратарь избил своего защитника во время матча из-за пропущенного гола (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Аарон Маккэри бьет своего одноклубника Новость обновлена 17 октября 2021, 16:20
Аарон Маккэри бьет своего одноклубника

Вопиющий инцидент произошел в Северной Ирландии.

Во время матча высшего дивизиона североирландского первенства по футболу "Гленторан" — "Колрейн" вратарь хозяев Аарон Маккэри неадекватно отреагировал на пропущенный мяч.

Соответствующее видео опубликовано на страничке BBC SPORT NI в Twitter.

На кадрах видно, как при счете 2:1 в пользу "Гленторана" нападающий "Колрейна" Кэтэр Фрил сравнял счет в игре. Кипер хозяев обвинил в пропущенном мяче своего защитника Бобби Барнса и тут же врезал тому. В итоге Барнс оказался в нокауте, а обозленного голкипера пришлось успокоить красной карточкой. Встреча так и завершилась боевой ничьей — 2:2.

Видео инцидента:

Отметим, этот результат оставил "Колрейн" (15 очков) на 4-м месте в турнирной таблице, а "Гленторан" (13 очков) — на шестой позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал о драке на футбольном матче в России. Во время игры на чемпионате Иркутска среди любителей несколько футболистов избили до потери сознания рефери поединка. Виновники получили длительные дисквалификации.

Кроме того, еще одна драка на футбольном матче недавно произошла в Украине.

Теги:
#Футбол #Драка #Северная Ирландия
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