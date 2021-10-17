Вратарь избил своего защитника во время матча из-за пропущенного гола (видео)

Вопиющий инцидент произошел в Северной Ирландии.

Во время матча высшего дивизиона североирландского первенства по футболу "Гленторан" — "Колрейн" вратарь хозяев Аарон Маккэри неадекватно отреагировал на пропущенный мяч.

Соответствующее видео опубликовано на страничке BBC SPORT NI в Twitter.

На кадрах видно, как при счете 2:1 в пользу "Гленторана" нападающий "Колрейна" Кэтэр Фрил сравнял счет в игре. Кипер хозяев обвинил в пропущенном мяче своего защитника Бобби Барнса и тут же врезал тому. В итоге Барнс оказался в нокауте, а обозленного голкипера пришлось успокоить красной карточкой. Встреча так и завершилась боевой ничьей — 2:2.

Видео инцидента:

Отметим, этот результат оставил "Колрейн" (15 очков) на 4-м месте в турнирной таблице, а "Гленторан" (13 очков) — на шестой позиции.

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