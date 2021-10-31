"Третій тайм, розпочалося ММА": у чемпіонаті України побилися футболісти (відео)

У чемпіонаті України знову побилися футболісти.

Після бійки у Другій лізі на матчі "Суми" — "Перемога" з емоціями не впоралися футболісти "Волині" та "Агробізнесу".

Бійка футболістів потрапила на відео під час трансляції поєдинку на YouTube-каналі "Перша ліга".

Під завісу зустрічі 16 туру Першої ліги на полі спалахнув конфлікт. Луцька команда не зуміла реалізувати момент після подачі з кутового, і на місці подій почалася бійка. Спочатку трохи поштовхалися Артур Думанюк та Владислав Мороз, а потім бійка набула масового характеру. Рефері поєдинку відразу зупинив гру, зафіксувавши перемогу "Агробізнесу" з рахунком 0:1.

Примітно, що один із коментаторів не розгубився і почав жартувати про "початок третього тайму", а також, що футбол зараз перетвориться на ММА.

Відео бійки на матчі "Волинь" — "Агробізнес":

Додамо, що перемогу гостям приніс автогол Максима Войцеховського.

Огляд матчу:

Ця перемога дозволила "Агробізнесу" (15 очок) піднятися на 13-те місце у турнірній таблиці першості, "Волинь" (18 очок) — дев’ята.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воротар побив свого партнера по команді за допущену помилку у захисті.