"Третій тайм, розпочалося ММА": у чемпіонаті України побилися футболісти (відео)
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У чемпіонаті України знову побилися футболісти.
Після бійки у Другій лізі на матчі "Суми" — "Перемога" з емоціями не впоралися футболісти "Волині" та "Агробізнесу".
Бійка футболістів потрапила на відео під час трансляції поєдинку на YouTube-каналі "Перша ліга".
Під завісу зустрічі 16 туру Першої ліги на полі спалахнув конфлікт. Луцька команда не зуміла реалізувати момент після подачі з кутового, і на місці подій почалася бійка. Спочатку трохи поштовхалися Артур Думанюк та Владислав Мороз, а потім бійка набула масового характеру. Рефері поєдинку відразу зупинив гру, зафіксувавши перемогу "Агробізнесу" з рахунком 0:1.
Примітно, що один із коментаторів не розгубився і почав жартувати про "початок третього тайму", а також, що футбол зараз перетвориться на ММА.
Відео бійки на матчі "Волинь" — "Агробізнес":
Додамо, що перемогу гостям приніс автогол Максима Войцеховського.
Огляд матчу:
Ця перемога дозволила "Агробізнесу" (15 очок) піднятися на 13-те місце у турнірній таблиці першості, "Волинь" (18 очок) — дев’ята.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що воротар побив свого партнера по команді за допущену помилку у захисті.
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