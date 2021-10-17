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Воротар побив свого захисника під час матчу через пропущений гол (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Аарон Маккері б’є свого одноклубника Новина оновлена 17 жовтня 2021, 16:20
Аарон Маккері б’є свого одноклубника

Кричущий інцидент стався в Північній Ірландії.

Під час матчу вищого дивізіону північноірландської першості з футболу "Гленторан" — "Колрейн" воротар господарів Аарон Маккері неадекватно відреагував на пропущений м’яч.

Відповідне відео опубліковано на сторінці BBC SPORT NI в Twitter.

На кадрах видно, як при рахунку 2:1 на користь "Гленторана" нападник "Колрейну" Кетер Фріл зрівняв рахунок у грі. Кіпер господарів звинуватив у пропущеному м’ячі свого захисника Боббі Барнса і тут же врізав тому. В результаті Барнс опинився в нокауті, а розлюченого голкіпера довелося заспокоїти червоною карткою. Зустріч так і завершилася бойовою нічиєю — 2:2.

Відео інциденту:

Відзначимо, цей результат залишив "Колрейн" (15 очок) на 4-му місці в турнірній таблиці, а "Гленторан" (13 очок) — на шостій позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв про бійку на футбольному матчі в Росії. Під час гри на чемпіонаті Іркутська серед любителів кілька футболістів побили до втрати свідомості рефері поєдинку. Винуватці отримали тривалі дискваліфікації.

Крім того, ще одна бійка на футбольному матчі недавно сталася в Україні.

Теги:
#Футбол #Бійка #Північна Ірландія
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