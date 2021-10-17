Воротар побив свого захисника під час матчу через пропущений гол (відео)
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Кричущий інцидент стався в Північній Ірландії.
Під час матчу вищого дивізіону північноірландської першості з футболу "Гленторан" — "Колрейн" воротар господарів Аарон Маккері неадекватно відреагував на пропущений м’яч.
Відповідне відео опубліковано на сторінці BBC SPORT NI в Twitter.
На кадрах видно, як при рахунку 2:1 на користь "Гленторана" нападник "Колрейну" Кетер Фріл зрівняв рахунок у грі. Кіпер господарів звинуватив у пропущеному м’ячі свого захисника Боббі Барнса і тут же врізав тому. В результаті Барнс опинився в нокауті, а розлюченого голкіпера довелося заспокоїти червоною карткою. Зустріч так і завершилася бойовою нічиєю — 2:2.
Відео інциденту:
Відзначимо, цей результат залишив "Колрейн" (15 очок) на 4-му місці в турнірній таблиці, а "Гленторан" (13 очок) — на шостій позиції.
Раніше "Телеграф" повідомляв про бійку на футбольному матчі в Росії. Під час гри на чемпіонаті Іркутська серед любителів кілька футболістів побили до втрати свідомості рефері поєдинку. Винуватці отримали тривалі дискваліфікації.
Крім того, ще одна бійка на футбольному матчі недавно сталася в Україні.
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