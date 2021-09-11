У Росії до втрати свідомості побили арбітра (відео)

У чемпіонаті Іркутська стався скандальний інцидент.

На початку вересня під час матчу Відкритого чемпіонату Іркутська по футболу серед аматорів сталася бійка.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу міста Іркутська (ФФГІ).

У середу, 1 вересня, в грі Ліги-2 зустрілися "Вікторія" і "Пахтакор". За п’ять хвилин до кінця основного часу гра була перервана через напад на рефері Антона Рженьова. Винуватцем інциденту виявився футболіст "Пахтакора" Бобомурод Алланазаров. Крім того, за словами Рженьова, ще один гравець цієї команди завдав йому удар. Антон перед тим, як йому "загасили світло", побачив, як його вдарив дискваліфікований раніше на три роки Капланов Ділмурод, який ігнорує рішення футбольних властей про відсторонення і приходить на матчі чемпіонату міста.

Відео інциденту є в мережі:

До слова, в Контрольно-дисциплінарному комітеті ФФГІ після гри покарали Алланазарова трирічної дискваліфікацією. Рженьов разом з ФФГІ подали заяву в поліцію на двох нападників.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстку бійку на футбольному полі в українському селі.