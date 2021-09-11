В России до потери сознания избили арбитра (видео)

В чемпионате Иркутска произошел скандальный инцидент.

В начале сентября во время матча Открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любителей произошла драка.

Об этом сообщает сайт Федерации футбола города Иркутска (ФФГИ).

В среду, 1 сентября, в игре Лиги-2 встретились "Виктория" и "Пахтакор". За пять минут до конца основного времени игра была прервана из-за нападения на рефери Антона Рженева. Виновником инцидента оказался футболист "Пахтакора" Бобомурод Алланазаров. Кроме того, по словам Рженева, еще один игрок этой команды нанес ему удар. Антон перед тем, как ему "потушили свет", увидел, как его ударил дисквалифицированный ранее на три года Капланов Дилмурод, который игнорирует решение футбольных властей об отстранении и приходит на матчи чемпионата города.

Видео инцидента доступно в сети:

К слову, в Контрольно-дисциплинарном комитете ФФГИ после игры наказали Алланазарова трехлетней дисквалификацией. Рженев вместе с ФФГИ подали заявление в полицию на двух нападавших.

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