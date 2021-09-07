Футбольный матч на Львовщине перерос в побоище: видео масштабной драки попало в сеть

Сельский футбол в Украине бывает беспощадным.

Матч любительских команд на Львовщине привлек внимание общественности не яркими голами, а массовой дракой. Футболисты из Чемеринцов и Неделиски на несколько минут стали бойцами ММА, а видео побоища стало вирусным в сети.

Видео драки с футбольного матча в Украине опубликовано на страничке twitter "неможливо".

Игра второй лиги Перемышлянского района была прервана из-за драки, в которой приняли участия все действующие лица поединка: от болельщиков до судьи. Конфликтная ситуация возникла после того, как команда Неделиски пропустила спорный гол, который был засчитан арбитром. Разумеется данное не понравилось болельщикам, которые начали предъявлять претензии к линейному рефери. Перепалка переросла в драку, а затем и в побоище.

Видео драки доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о жестокой драке футболистов-любителей в России.

Подраться любят не только в футболе. Бейсбольная игра в Мексиканской бейсбольной лиге "Торос Тихуана" — "Агуаскальентес" была прервана из-за массовой драки спортсменов.