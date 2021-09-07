Футбольний матч на Львівщині переріс в побоїще: відео масштабної бійки потрапило в мережу

Сільський футбол в Україні буває нещадним.

Матч аматорських команд на Львівщині привернув увагу громадськості не яскравими голами, а масовою бійкою. Футболісти з Чемеринців і Неділиськи на кілька хвилин стали бійцями ММА, а відео побоїща стало вірусним в мережі.

Відео бійки з футбольного матчу в Україні опубліковано на сторінці twitter "Неможливо".

Гра другої ліги Перемишлянського району була перервана через бійку, в якій взяли участь всі дійові особи поєдинку: від уболівальників - до судді. Конфліктна ситуація виникла після того, як команда Неділиськи пропустила спірний гол, який був зарахований арбітром. Зрозуміло це не сподобалося уболівальникам, які почали пред’являти претензії до лінійного рефері. Перепалка переросла в бійку, а потім і в побоїще.

Відео бійки доступне в мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстоку бійку футболістів-аматорів в Росії.

Побитися люблять не тільки в футболі. Бейсбольна гра в Мексиканській бейсбольній лізі "Торос Тіхуана" — "Агуаскальентес" була перервана через масову бійку спортсменів.