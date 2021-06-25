Массовая драка бейсболистов попала на видео

Матч Мексиканской бейсбольной лиги привлек внимание общественности из-за массовой драки, которая произошла фактически на ровном месте.

Во время игры питчер "Агуаскальентеса" Брэндон Куинтэро попал в мячом в отбивающего "Тихуаны" Габриэля Гутьерреса. Тот не выдержал и сразу же погнался за "обидчиком", который сначала развел руки, пытаясь объяснить ситуацию игровым моментом, а затем начал убегать от разъяренного соперника. В итоге к драке присоединились одноклубники Гутьерреса и Куинтэро, что привело к массовому побоищу на поле. Спустя минуту казалось, что спортсмены утихомирились, но конфликт получил новый виток и погоня с дракой продолжилась.

Видео инцидента доступно в сети:

HUGE BRAWL They ain’t messing around in the Mexican League (via @AYMSports)pic.twitter.com/yYIiTBjvq0 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) June 24, 2021

Судьи и служба безопасности все-таки успокоили бейсболистов и матч был доигран. Игра завершилась победой "Тихуаны" со счетом 5:3.

На данный момент "Тихуана" лидирует в турнирной таблице Северной конференции, а "Агуаскальентес" - предпоследний.

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