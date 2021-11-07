Футбольний матч завершився побоїщем через глузування гравців команди, що перемогла (відео)

Гра у Бразилії завершилася масовою бійкою.

У ніч на неділю, 7 листопада (час київський), у чемпіонаті Бразилії відбулася гра 30-го туру "Інтернасьйонал" — "Греміо". Дербі Порту-Алегрі завершилося мінімальною перемогою перших із рахунком 1:0. Проте популярність цій зустрічі додали зовсім нефутбольні події.

Після фінального свистка фани господарів почали святкувати перемогу, проте без "уколів" у бік гостей не обійшлося. Уболівальники дістали банери у вигляді картонних трун із зображенням емблеми "Греміо". Таким чином фанати зловтішалися над майже неминучим вильотом суперників в нижчий дивізіон. Все б нічого, але фанатський флешмоб підтримали й гравці "Інтернасьонала", які взяли кілька таких "трун" і бігали з ними по полю. У результаті нерви футболістів "Греміо" не витримали та на полі почалося побоїще. За підсумками сутички два футболісти отримали вилучення.

Відео бійки:

Найкращі моменти матчу:

Раніше "Телеграф" повідомляв про масову бійку на футзальному матчі в Івано-Франківську. Крім того, нещодавно у Першій лізі футболісти влаштували побоїще.