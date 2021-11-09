Подключились даже родители: массовая драка в украинском футболе попала в трансляцию (видео)

На поле неожиданно вспыхнул конфликт.

В матче юношеского чемпионата Украины по футболу U-17 под эгидой ДЮФЛУ "Интер" (Днепр) — "Мариуполь" вспыхнул конфликт, который завершился массовой дракой футболистов, а также родителей.

Соответствующее видео попала в трансляцию поединка на YouTube-канале AFDO TV.

На 69-й минуте встречи на поле у боковой линии вспыхнул конфликт между двумя игроками, который в считанные секунды стал массовым. На помощь своим детям выбежали не только тренеры, но и родители, которые находились на трибунах. После минуты агрессии все действующие лица успокоились, однако матч так и не был доигран. Рефери увел команды с поля. На момент остановки игры счет был 1:2 в пользу "Мариуполя".

Драка в матче ФК "Интер" (Днепр) — ФК "Мариуполь" попала в трансляцию:

Ранее "Телеграф" сообщал о драке футболистов в матче чемпионата Бразилии. Кроме того, побоище "стенка" на "стенку" произошло в поединке украинских футзалистов. Также недавно подрались футболисты в Первой лиге Украины. Еще одна массовая драка украинских футболистов произошла на матче Второй лиги.