"Шахтер" - "Ренн": букмекеры не дают шансов Горнякам в Лиге Европы

Специалисты считают, что "Ренн" не по зубам "Шахтеру"

В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер", который провернул невероятный трансфер в феврале, сыграет в первом стыковом матче Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против французского "Ренна".

По мнению букмекеров, Горняки являются аутсайдерами встречи, хотя номинально дончане являются хозяевами матча. Об этом сообщает "Пари-Матч".

На победу "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 3,30 — 3,40. В то же время успех гостей и ничья котируются коэффициентами 2,15 — 2,21 и 3,30 — 3,45 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Шахтер" — "Ренн"

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 3,40 — ничья 3,45 — победа "Ренна" 2,21)

William Hill: (3,30 — 3,40 — 2,15)

Bwin: (3,30 — 3,30 — 2,20)

Первый матч "Шахтер" — "Ренн" пройдет в Варшаве (Польша) на стадионе "Войска Польского", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. К слову, этот поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине.

Ранее сообщалось, что вингер "Челси" Михаил Мудрик навестил "Шахтер" в Варшаве. У бывшего игрока "Шахтера" пока не получается сыграть на своем уровне в Англии.