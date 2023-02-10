"Шахтер" взорвал трансферную бомбу! Клуб купил чемпиона мира

Дмитрий Ризнык подписал контракт на пять лет

Донецкий "Шахтер" продолжает усиливать состав перед матчами плей-офф Лиги Европы. Клуб подписал контракт с вратарем Дмитрием Ризныком.

Как сообщает сайт "Шахтера", 24-летний Ризнык перешел в донецкую команду из полтавской "Ворсклы". Соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года. Во сколько обошелся трансфер вратаря не известно, но ранее были слухи, что "Шахтер" готов заплатить 3 млн евро.

Дмитрий Ризнык — воспитанник полтавского футбола. В октябре 2019 дебютировал в УПЛ и в первом же сезоне стал финалистом Кубка Украины. Всего за главную команду "Ворсклы" провел 80 матчей, 24 из которых без пропущенных голов. В сезоне-2022/23 сыграл 17 поединков (15 — в УПЛ, 2 — в квалификации Лиги конференций УЕФА).

Выступал за юношескую сборную Украины, с которой дошел до полуфинала Евро-2018 (U19). В составе сборной Украины U20 стал победителем молодежного чемпионата мира 2019 года.

11 ноября 2021 года Дмитрий Ризнык дебютировал за национальную сборную Украины, выйдя на замену в товарищеской игре с Болгарией (1:1). 14 июня 2022 года провел первый официальный матч в составе главной команды страны в Лиге наций УЕФА с Ирландией (1:1).

Ранее сообщалось, что футболист "Шахтера" побил россиянина в Турции. Кроме того, украинцев возмутил трансфер игрока национальной сборной в США.