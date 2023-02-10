"Шахтар" підірвав трансферну бомбу! Клуб купив чемпіона світу

Дмитро Різник підписав контракт на п’ять років

Донецький "Шахтар" продовжує посилювати склад перед матчами плей-офф Ліги Європи. Клуб підписав контракт із воротарем Дмитром Різником.

Як повідомляє сайт "Шахтаря", 24-річний Різник перейшов до донецької команди з полтавської "Ворскли". Угода з футболістом розрахована до 2028 року. Скільки коштував трансфер воротаря не відомо, але раніше були чутки, що "Шахтар" готовий заплатити 3 млн євро.

Дмитро Різник – вихованець полтавського футболу. У жовтні 2019 року дебютував в УПЛ і в першому ж сезоні став фіналістом Кубка України. Загалом за головну команду "Ворскли" провів 80 матчів, 24 з яких без пропущених голів. У сезоні-2022/23 зіграв 17 поєдинків (15 – в УПЛ, 2 – у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА).

Виступав за юнацьку збірну України, з якою дійшов до півфіналу Євро-2018 (U19). У складі збірної України U20 став переможцем молодіжного чемпіонату світу 2019 року.

11 листопада 2021 року Дмитро Різник дебютував за національну збірну України, вийшовши на заміну у товариській грі з Болгарією (1:1). 14 червня 2022 року провів перший офіційний матч у складі головної команди країни у Лізі націй УЄФА з Ірландією (1:1).

Раніше повідомлялося, що футболіст "Шахтаря" побив росіянина в Туреччині. Крім того, українців обурив трансфер гравця національної збірної до США.