"Шахтер" - "Ренн": где и когда смотреть стыковой матч Лиги Европы
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Горняки возобновляют сезон
В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер", который недавно подставил бывшего футболиста команды Михаила Мудрика, проведет первый матч стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против французского "Ренна".
В прямом эфире в Украине игру покажет медиасервис "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Первый стыковой матч ЛЕ "Шахтер" — "Ренн" состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, жеребьевка этой стадии турнира состоится 24 февраля в Ньоне (Швейцария). Ответная игра между командами пройдет во Франции 23 февраля.
Потенциальные соперники "Шахтера"/"Ренна" в 1/8 финала ЛЕ:
- "Арсенал" (ENG)
- "Бетис" (ESP)
- "Реал Сосьедад" (ESP)
- "Фейеноорд" (NED)
- "Фенербахче" (TUR)
- "Ференцварош" (HUN)
- "Фрайбург" (GER)
- "Юнион" (BEL)
Ранее сообщалось, что "Шахтер" провернул трансфер вратаря сборной Украины. Накануне капитан Горняков Тарас Степаненко запил красивый гол дальним ударом на сборах в Турции.