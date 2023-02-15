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"Шахтер" - "Ренн": где и когда смотреть стыковой матч Лиги Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Шахтер" готовится к матчу с "Ренном" Новость обновлена 15 февраля 2023, 15:19
"Шахтер" готовится к матчу с "Ренном". Фото ФК Шахтер

Горняки возобновляют сезон

В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер", который недавно подставил бывшего футболиста команды Михаила Мудрика, проведет первый матч стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против французского "Ренна".

В прямом эфире в Украине игру покажет медиасервис "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первый стыковой матч ЛЕ "Шахтер" — "Ренн" состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, жеребьевка этой стадии турнира состоится 24 февраля в Ньоне (Швейцария). Ответная игра между командами пройдет во Франции 23 февраля.

Потенциальные соперники "Шахтера"/"Ренна" в 1/8 финала ЛЕ:

  • "Арсенал" (ENG)
  • "Бетис" (ESP)
  • "Реал Сосьедад" (ESP)
  • "Фейеноорд" (NED)
  • "Фенербахче" (TUR)
  • "Ференцварош" (HUN)
  • "Фрайбург" (GER)
  • "Юнион" (BEL)

Ранее сообщалось, что "Шахтер" провернул трансфер вратаря сборной Украины. Накануне капитан Горняков Тарас Степаненко запил красивый гол дальним ударом на сборах в Турции.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Европы #ФК Ренн