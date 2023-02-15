"Шахтер" - "Ренн": где и когда смотреть стыковой матч Лиги Европы

Горняки возобновляют сезон

В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер", который недавно подставил бывшего футболиста команды Михаила Мудрика, проведет первый матч стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против французского "Ренна".

В прямом эфире в Украине игру покажет медиасервис "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первый стыковой матч ЛЕ "Шахтер" — "Ренн" состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, жеребьевка этой стадии турнира состоится 24 февраля в Ньоне (Швейцария). Ответная игра между командами пройдет во Франции 23 февраля.

Потенциальные соперники "Шахтера"/"Ренна" в 1/8 финала ЛЕ:

"Арсенал" (ENG)

"Бетис" (ESP)

"Реал Сосьедад" (ESP)

"Фейеноорд" (NED)

"Фенербахче" (TUR)

"Ференцварош" (HUN)

"Фрайбург" (GER)

"Юнион" (BEL)

Ранее сообщалось, что "Шахтер" провернул трансфер вратаря сборной Украины. Накануне капитан Горняков Тарас Степаненко запил красивый гол дальним ударом на сборах в Турции.