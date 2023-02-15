"Шахтар" — "Ренн": де і коли дивитися стиковий матч Ліги Європи

Гірники відновлюють сезон

У четвер, 16 лютого, донецький "Шахтар", який нещодавно підставив колишнього футболіста команди Михайла Мудрика, проведе перший матч стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти французького "Ренна".

У прямому ефірі в Україні гру покаже медіасервіс "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перший стиковий матч ЛЄ "Шахтар" — "Ренн" відбудеться у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", початок поєдинку — о 19:45 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння вийде у 1/8 фіналу Ліги Європи, жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 24 лютого у Ньоні (Швейцарія). Гра-відповідь між командами пройде у Франції 23 лютого.

Потенційні суперники "Шахтаря"/"Ренна" у 1/8 фіналу ЛЄ:

"Арсенал" (ENG)

"Бетіс" (ESP)

"Реал Сосьєдад" (ESP)

"Фейєноорд" (NED)

"Фенербахче" (TUR)

"Ференцварош" (HUN)

"Фрайбург" (GER)

"Юніон" (BEL)

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" провернув трансфер воротаря збірної України. Напередодні капітан Гірників Тарас Степаненко запив красивий гол дальнім ударом на зборах у Туреччині.