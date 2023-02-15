"Шахтар" — "Ренн": де і коли дивитися стиковий матч Ліги Європи
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Гірники відновлюють сезон
У четвер, 16 лютого, донецький "Шахтар", який нещодавно підставив колишнього футболіста команди Михайла Мудрика, проведе перший матч стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти французького "Ренна".
У прямому ефірі в Україні гру покаже медіасервіс "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.
Перший стиковий матч ЛЄ "Шахтар" — "Ренн" відбудеться у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", початок поєдинку — о 19:45 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння вийде у 1/8 фіналу Ліги Європи, жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 24 лютого у Ньоні (Швейцарія). Гра-відповідь між командами пройде у Франції 23 лютого.
Потенційні суперники "Шахтаря"/"Ренна" у 1/8 фіналу ЛЄ:
- "Арсенал" (ENG)
- "Бетіс" (ESP)
- "Реал Сосьєдад" (ESP)
- "Фейєноорд" (NED)
- "Фенербахче" (TUR)
- "Ференцварош" (HUN)
- "Фрайбург" (GER)
- "Юніон" (BEL)
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" провернув трансфер воротаря збірної України. Напередодні капітан Гірників Тарас Степаненко запив красивий гол дальнім ударом на зборах у Туреччині.