У дотик у "дев’ятку": Степаненко забив супергол за "Шахтар" (відео)

Півзахиснику збірної України вдалося вразити ворота дальнім ударом

У середу, 8 лютого, донецький "Шахтар", який нещодавно примудрився пропустити 4 м’ячі у матчі з "Марибором" (4:4), знову забив чотири голи, але цього разу український клуб зберіг свої ворота "сухими".

Гірники в Анталії розгромили боснійський "Сараєво" з рахунком 4:0, передає офіційний сайт "Шахтаря". До речі, у цьому матчі блискучим голом відзначився опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко.

У середині першого тайму Тарас наважився на дальній удар у дотик — м’яч по красивій траєкторії влучив у верхній кут воріт. Потім донеччани довели рахунок до розгромного завдяки точним пострілам Траоре (дубль) та Судакова.

"Шахтар" (Донецьк) – "Сараєво" (Сараєво) – 4:0 (3:0)

Анталья, Mardan Sports Complex

Голи: 1:0 Степаненко (28), 2:0 Траоре (33), 3:0 Судаков (36), 4:0 Траоре (55)

"Шахтар": Трубін, Конопля (Козик, 71), Бондар, Матвієнко, Михайличенко (Топалов, 65), Степаненко (к), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 69), Зубков, Криськів, Траоре (Сікан, 77)

Раніше повідомлялося, що футболіст "Шахтаря" побив росіянина в Туреччині.

Нагадаємо, колишній футболіст Гірників Тете перейшов у команду АПЛ.