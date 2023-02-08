В касание в "девятку": Степаненко забил супергол за "Шахтер" (видео)

Полузащитнику сборной Украины удалось поразить ворота дальним ударом

В среду, 8 февраля, донецкий "Шахтер", который недавно умудрился пропустить 4 мяча в матче с "Марибором" (4:4), вновь забил четыре гола, но на этот раз украинский клуб сохранил свои ворота "сухими".

Горняки в Анталье разгромили боснийский "Сараево" со счетом 4:0, передает официальный сайт "Шахтера". К слову, в этом матче блестящим голом отметился опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

В середине первого тайма Тарас решился на дальний удар в касание — мяч по красивой траектории попал прямо в верхний угол ворот. Затем дончане довели счет до разгромного благодаря точным выстрелам Траоре (дубль) и Судакова.

"Шахтер" (Донецк) – "Сараево" (Сараево) – 4:0 (3:0)

Анталья, Mardan Sports Complex

Голы: 1:0 Степаненко (28), 2:0 Траоре (33), 3:0 Судаков (36), 4:0 Траоре (55)

"Шахтер": Трубин, Конопля (Козик, 71), Бондарь, Матвиенко, Михайличенко (Топалов, 65), Степаненко (к), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 69), Зубков, Криськив, Траоре (Сикан, 77)

Ранее сообщалось, что футболист "Шахтера" побил россиянина в Турции.

Напомним, бывший футболист Горняков Тете перешел в команду АПЛ.