"Шахтар" мінімально здолав "Ренн" у першому стиковому матчі Ліги Європи (відео)

Український клуб відновив сезон

У четвер, 16 лютого, донецький "Шахтар" матчем із французьким "Ренном" відновив єврокубкову кампанію у Лізі Європи сезону 2022/23.

Перший стиковий матч, який пройшов у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", завершився з рахунком 2:1 на користь донеччан. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У першому таймі французи володіли ініціативою, але забивали українці. Рахунок у грі відкрив Дмитро Криськів, який опинився у потрібному місці у потрібний час. Подвоїв перевагу номінальних господарів Артем Бондаренко, який реалізував пенальті, який заробив Конопля. На початку другого тайму "Ренн" провів серію атак, одна з яких була успішною. На 59-й хвилині Карл Токо Екамбі замкнув навіс партнера з лівого флангу.

"Шахтар" – "Ренн" — 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45 (пен.) – Токо Екамбі, 59

Попередження: Степаненко, 40, Михайліченко, 84, Зубков, 85 – Бурежо, 42, Угочукву, 57, Омарі, 86

"Шахтар": Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Криськів (Петряк, 77), Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре (Сікан, 76).

"Ренн": Манданда – Трюффер, Белосьян, Омарі, Спенс – Токо Екамбі (Сантамарія, 78), Угочукву (Маєр, 78), Бурежо, Доку (Салах, 71) – Гуїрі (Д. Дуе, 71), Калімуендо (Мелінг, 86).

Статистика матчу Шахтар - Ренн

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Ренн":

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться наступного тижня, 23 лютого. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до 1/8 фіналу ЛЄ, жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 24 лютого у Ньоні (Швейцарія).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" жорстко підставив Мудрика під час візиту Михайла до Варшави, де базуються Гірники. Нагадаємо, на турецькому зборі Тарас Степаненко забив феноменальний гол здалеку.