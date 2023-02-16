"Днепр-1" проиграл кипрскому АЕКу в стыковом матче Лиги конференций (видео)

Лидер чемпионата Украины возобновил сезон после зимнего перерыва

В четверг, 16 февраля, "Днепр-1" встретился с кипрским АЕКом из Ларнаки в рамках первого матча стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23.

Встреча состоялась в Ларнаке на "АЕК Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу кипрского клуба. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

АЕК в стартовые минуты просто разрывал оборону гостей и только чудом хозяева не вышли вперед. Тем не менее украинский клуб сумел выровнять ситуацию, после чего на поле зрители наблюдали длительное затишье. Во втором тайме АЕК благодаря стандарту добыл победу. На 84-й минуте Анхель Гарсия головой переправил мяч в ворота "Днепра-1" после подачи со штрафного.

АЕК Ларнака – "Днепр-1" – 1:0

Гол: Гарсия (84)

Предупреждения: Гарсия (39) – Амаш (19), Танчик (59)

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Луиш Густаву (Гонсалес, 92), Понс, Яколиш, Тричковски (Николич, 65), Фараж (Энглезу, 92), Лопеш.

"Днепр-1": Валеф, Амаш (Горбунов, 46), Сарапий, Сваток, Хайнер, Рубчинский (Танчик, 58), Бабенко, Пеглоу (Бланко, 46), Пихаленок (Назаренко, 89), Гуцуляк, Довбик (Когут, 89).

АЕК - Днепр-1 - статистика матча

Полный видеообзор матча АЕК Ларнака — "Днепр-1":

Отметим, ответная игра между командами состоится в следующий четверг, 23 февраля. Победитель 2-матчевого противостояния пробьется в 1/8 финала Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии еврокубка состоится 24 февраля в Ньоне (Швейцария).

Напомним, 16 февраля еще одна украинская команда проводила еврокубковый поединок. "Горняки" сенсационно победили "Ренн" (2:1) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" усилил состав в зимнее трансферное окно чемпионом мира. Кроме того, недавно клуб подписал контракт с игроком сборной Коста-Рики.