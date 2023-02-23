"Днепр-1" - АЕК: онлайн матча Лиги конференций

Битва за выход в 1/8 финала

В четверг, 23 февраля, "Днепр-1" попробует продолжить свое выступление в еврокубках. Украинской команде предстоит сыграть в стыковом раунде плей-офф Лиги конференций. Соперник хорошо известный АЕК из Кипра.

Начало матча в 19:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи "Днепр-1" — АЕК.

Неделю назад поединок в Ларнаке завершился минимальной победой кипрской команды со счетом 1:0.

Путь в плей-офф

АЕК попал в Лигу конференций после того, как занял третье место в группе Лиги Европы, где опередил киевское "Динамо".

"Днепр-1" в своей группе финишировал на втором месте.

История встреч

Парадокс этих еврокубков в том, что команды могут пересекаться несколько раз в разных турнирах. Так и произошло с этими соперниками.

"Днепр-1" дебютировал на европейской арене в августе прошлого года матчами раунда плей-офф Лиги Европы против АЕКа. Подопечные Кучера потерпели два поражения (1:2 дома, 0:3 в гостях) и попали в групповой этап Лиги конференций.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит этого матча украинский клуб. Котировки компании Пари-Матч: победа "Днепра-1" — 2.23, ничья — 3.20, выиграет АЕК — 3.45.

А вот котировки на выход в следующий раунд уже в пользу кипрской команды: "Днепр-1" — 3.15, АЕК — 1.36.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги Европы на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

Напомним, "Днепр-1" является лидером чемпионата Украины по футболу. Днепряне даже победили "Шахтер" в первом круге УПЛ.