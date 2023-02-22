"Ренн" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Текстова трансляція поєдинку ЛЄ

У четвер, 23 лютого, на стадіоні "Роажон Парк" відбудеться другий матч стикового раунду Ліги Європи. "Ренн" приймає "Шахтар". Тиждень тому перший матч цих команд завершився перемогою "Шахтаря" — 2:1.

Зустріч у Франції розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Ренн" — "Шахтар".

Шлях у плей-офф

"Шахтар" потрапив до Ліги Європи після того, як посів третє місце у групі Ліги чемпіонів. "Гірники" фінішували після "Реала" та "Лейпцига".

А ось "Ренн" посів друге місце у групі Ліги Європи, де було київське "Динамо".

Історія зустрічей

На груповому етапі Кубка УЄФА-2005/06 "Шахтар" виграв 1:0 у Франції завдяки пенальті бразильського півзахисника Елано.

Тиждень тому знову сильнішим виявився український клуб.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит цього поєдинку французький клуб. Котирування компанії Парі-Матч: перемога "Ренна" — 1.68, нічия — 4.20, перемога "Шахтаря" — 5.00

Коефіцієнт на прохід до 1/8 фіналу: "Шахтар" — 1.86, "Ренн" — 2.01.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги Європи на території України є компанії Megogo та Volia TV.

Раніше ми писали, що півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик відвідав "Шахтар" у Варшаві перед матчем Ліги Європи.