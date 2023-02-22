"Ренн" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Текстовая трансляция поединка ЛЕ

В четверг, 23 февраля на стадионе "Роажон Парк" состоится второй матч стыкового раунда Лиги Европы. "Ренн" принимает "Шахтер". Неделю назад первый матч этих команд завершился победой "Шахтера" — 2:1.

Встреча во Франции начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ренн" — "Шахтер".

Путь в плей-офф

"Шахтер" попал в Лигу Европы после того, как занял третье место в группе Лиги чемпионов. "Горняки" финишировали после "Реала" и "Лейпцига".

А вот "Ренн" занял второе место в группе Лиги Европы, где было киевское "Динамо".

История встреч

На групповом этапе Кубка УЕФА-2005/06 "Шахтер" выиграл 1:0 во Франции благодаря пенальти бразильского полузащитника Элано.

Неделю назад снова сильнее оказался украинский клуб.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит этого поединка французский клуб. Котировки компании Пари-Матч: победа "Ренна" — 1.68, ничья — 4.20, победа "Шахтера" — 5.00

Коэффициент на проход в 1/8 финала: "Шахтер" — 1.86, "Ренн" — 2.01.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги Европы на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

Ранее мы писали, что полузащитник "Челси" Михаил Мудрик навестил "Шахтер" в Варшаве перед матчем Лиги Европы.