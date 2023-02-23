Уникальный момент: в Германии футболист ценой серьезной травмы отдал победный ассист (видео)

В наше время футболисты редко проявляют характер

На днях дортмундская "Боруссия", которая переиграла "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23, обыграла берлинскую "Герту" со счетом 4:1.

Победный ассист в поединке 21-го тура чемпионата Германии отдал вингер дортмундцев Карим Адейеми. Примечательно, что перед тем, как отдать голевой пас, футболист травмировался, передает пресс-служба Бундеслиги в Instagram.

При счете 1:0 в пользу своей команды Адейеми ускорился и прорвался в чужую штрафную. В какой-то момент он схватился от боли за бедро, однако все же исполнил прострел, который в итоге привел к голу Дониелла Малена. Несколько минут врачи оказывали помощь Кариму, после чего было решено заменить игрока. К слову, Адейеми красивым ударом пяткой открыл счет в матче с "Гертой".

Футболист выбыл на три недели из-за растяжения мышц и пропустит ответную игру с "Челси" в Лиге чемпионов.

Видеообзор матча "Боруссия" Д — "Герта":

Ранее сообщалось о благородном поступке ФК "Ренн" перед ответным матчем с донецким "Шахтером" в Лиге Европы. К слову, "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию этой встречи.