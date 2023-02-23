Так и задумывалось: форвард "Динамо" отдал уникальный ассист от штанги (видео)
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Иногда промах в футболе также приводит к голу
В среду, 22 февраля, сборная Сенегала U-20 победила команду Мозамбика U-20 (3:0) в рамках матча молодежного Кубка африканских наций (КАН). За сенегальцев ассист оформил Самба Диалло, представляющий киевское "Динамо", которое в феврале проводит тренировочный сбор в Турции.
Видео голевой передачи Диалло на крупном международном турнире доступно на YouTube-канале CAF TV. "Динамовец" отлично проявил себя в юношеской сборной. Его команда уже досрочно вышла в плей-офф.
Самба, который является капитаном сборной Сенегала U-20, на 53-й минуте матча прошел двух защитников и мощно пробил в дальний угол — мяч от штанги отскочил к Папе Демба Диопу, который добил его в сетку ворот красивым ударом от газона. Таким образом, Диалло оформил ассист в двух стартовых матчах на молодежном КАН, а сенегальцы обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира.
Видеообзор матча Сенегала U-20 — Мозамбик U-20:
Ранее Самба отдал голевую передачу в игре с Нигерией U-20 (1:0).
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины наличными вывез за границу сотни тысяч долларов.
Напомним, на игру "Динамо" в Турции пришел посмотреть Александр Усик. Киевляне под присмотром боксера победили.