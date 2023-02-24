Україна зробила ривок у таблиці коефіцієнтів УЄФА: на якому місці наша країна

У єврокубках залишився лише один український клуб

Завершився стиковий раунд єврокубків, після якого Україна втратила ще одну команду. "Дніпро-1" не зумів пройти АЕК у Лізі конференцій.

А ось "Шахтар" порадував. Донецький клуб за сумою двох матчів обіграв "Ренн" і тепер гратиме у 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться онлайн-трансляцію жеребкування ЛЄ.

Таким чином Україна піднялася з 16-го на 14-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ми обійшли Чехію та Норвегію.

Зазначимо, наскільки важливо зараз не опуститись нижче. З 16-ї позиції країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Наприклад, 15-е місце: ЛЧ – 2, ЛЄ – 1, ЛК – 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЄ — 0, ЛК — 3.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 24 лютого:

Ось скільки очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА заробили українські команди цього сезону: "Шахтар" — 12, "Дніпро-1" — 9, "Динамо" — 4,5, "Ворскла" — 1, "Зоря" — 1.

Нагадаємо, "Ренн" у грі з "Шахтарем" зробив шляхетний вчинок. Французький клуб провів акцію на підтримку українців, змушених залишити країну через повномасштабне вторгнення росії.