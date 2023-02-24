Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА: на каком месте наша страна

В еврокубках остался всего один украинский клуб

Завершился стыковой раунд еврокубков, после которого Украина потеряла еще одну команду. "Днепр-1" не сумел пройти АЕК в Лиге конференций.

А вот "Шахтер" порадовал. Донецкий клуб по сумме двух матчей обыграл "Ренн" и теперь будет играть в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЕ.

Таким образом, Украина поднялась с 16-го на 14-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Мы обошли Чехию и Норвегию.

Отметим, насколько важно сейчас не опуститься ниже. С 16-й позиции страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.

Таблица коэффициентов УЕФА на 24 февраля:

Вот сколько очков в таблицу коэффициентов УЕФА заработали украинские команды в этом сезоне: "Шахтер" — 12, "Днепр-1" — 9, "Динамо" — 4,5, "Ворскла" — 1, "Заря" — 1.

Напомним, "Ренн" в игре с "Шахтером" сделал благородный поступок. Французский клуб провел акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть страну из-за полномасштабного вторжения росии.