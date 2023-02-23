"Днепр-1" бесславно попрощался с еврокубками (видео)
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Киприоты отлично оборонялись и сохранили свои ворота "сухими"
В четверг, 23 февраля, "Днепр-1" провел ответный матч стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против кипрского АЕКа из Ларнаки.
Встреча, проходившая в словацком городе Кошице на муниципальном стадионе, завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Этот результат означает, что украинская команда попрощалась с еврокубками.
В первом тайме днепряне взяли мяч под свой контроль, однако опасных моментов у ворот гостей практически не возникало. Во втором тайме ситуация немного изменилась — футболисты украинского клуба начали чаще бить в сторону ворот АЕКа, однако ближе к концу поединка "Днепр-1" попросту остановился.
"Днепр-1" – АЕК Ларнака – 0:0 (первый матч – 0:1)
Предупреждения: Пеглоу (56), Хайнер (61), Гуцуляк (76) – Гарсия (13), Томович (63), Понс (82)
"Днепр-1": Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер (Когут, 73), Бабенко, Рубчинский (Танчик, 46), Пеглоу (Назаренко, 84), Пихаленок, Бланко (Кононов, 90), Гуцуляк
АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Луиш Густаву, Понс (Гонсалес, 90+1), Яколиш (Касас, 74), Ойер (Мамас, 83), Фараж (Николич, 84), Лопеш (Энглезу, 90+1)
Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.
Отметим, первый матч между командами, проходивший на Кипре, завершился минимальной победой АЕКа со счетом 1:0. Таким образом, в 1/8 финала турнира пробился именно кипрский клуб, "Днепр-1" покидает еврокубки. К слову, АЕК обыграл и киевское "Динамо" в ЛК. Команды пересекались на групповой стадии (0:1 и 3:3).
Ранее сообщалось, что "Днепр-1" пополнил состав игроком сборной Коста-Рики. Кроме того, днепряне в зимнее трансферное окно подписали чемпиона мира.