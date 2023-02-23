"Днепр-1" бесславно попрощался с еврокубками (видео)

Киприоты отлично оборонялись и сохранили свои ворота "сухими"

В четверг, 23 февраля, "Днепр-1" провел ответный матч стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против кипрского АЕКа из Ларнаки.

Встреча, проходившая в словацком городе Кошице на муниципальном стадионе, завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Этот результат означает, что украинская команда попрощалась с еврокубками.

В первом тайме днепряне взяли мяч под свой контроль, однако опасных моментов у ворот гостей практически не возникало. Во втором тайме ситуация немного изменилась — футболисты украинского клуба начали чаще бить в сторону ворот АЕКа, однако ближе к концу поединка "Днепр-1" попросту остановился.

"Днепр-1" – АЕК Ларнака – 0:0 (первый матч – 0:1)

Предупреждения: Пеглоу (56), Хайнер (61), Гуцуляк (76) – Гарсия (13), Томович (63), Понс (82)

"Днепр-1": Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер (Когут, 73), Бабенко, Рубчинский (Танчик, 46), Пеглоу (Назаренко, 84), Пихаленок, Бланко (Кононов, 90), Гуцуляк

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Луиш Густаву, Понс (Гонсалес, 90+1), Яколиш (Касас, 74), Ойер (Мамас, 83), Фараж (Николич, 84), Лопеш (Энглезу, 90+1)

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Статистика матча Днепр-1 - АЕК Ларнака

Отметим, первый матч между командами, проходивший на Кипре, завершился минимальной победой АЕКа со счетом 1:0. Таким образом, в 1/8 финала турнира пробился именно кипрский клуб, "Днепр-1" покидает еврокубки. К слову, АЕК обыграл и киевское "Динамо" в ЛК. Команды пересекались на групповой стадии (0:1 и 3:3).

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" пополнил состав игроком сборной Коста-Рики. Кроме того, днепряне в зимнее трансферное окно подписали чемпиона мира.