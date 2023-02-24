Мы - в 1/8 финала Лиги Европы! "Шахтер" в серии пенальти одолел "Ренн" (видео)

Горняки практически всю игру оборонялись

В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер" провел в гостях ответный матч стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против французского "Ренна".

Встреча проходила на стадионе "Роажон Парк" в Ренне и завершилась со счетом 2:1 в пользу французов после овертаймов, однако в серии пенальти триумфовал "Шахтер" — 5:4. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

С первых секунд дончане попали под мощный прессинг. Футболисты "Ренна" предложили Горнякам бешеный темп, из-за чего украинские футболисты часто ошибались, а французские игроки получали много возможностей. Только надежная игра Анатолия Трубина позволила Горнякам уйти на перерыв с "0" в графе пропущенных мячей. Несмотря на тотальное преимущество "Ренна", "Шахтер" усилиями Лассины Траоре забил гол, однако взятие ворот справедливо было отменено после просмотра VAR (игра рукой в атаке).

В начале второго тайма Горняки пошли вперед, потеряли мяч, что привело к голу Карла Токо-Экамби в быстрой контратаке. Затем команды поочередно владели инициативой, но забить в основное время не сумели.

Во втором овертайме "Ренн", казалось, дожал Горняков — гол на свой счет записал Ибрахим Салах. Однако Горняки сумели спастись — на 119-й минуте Жанюэль Белосьян забил гол в свои ворота. Дело дошло до серии пенальти, где более удачливыми оказались дончане, а героем встречи стал Трубин, отбивший три удара с "точки".

"Ренн" – "Шахтер" — 2:1 (4:5 – пен.) (первый матч – 1:2)

Голы: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 – Белосян, 119 (авт.)

Предупреждения: Спенс, 54 – Бондарь, 62, Траоре, 68, Михайличенко, 82, Конопля, 90+4, Матвиенко, 120+1

"Ренн": Манданда – Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс – Токо Экамби (Салах, 96), Майер (Угочукву, 71), Сантамария (Д. Дуэ, 97), Доку – Гуири, Калимуэндо (Тэ, 84).

"Шахтер": Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (Назарина, 100) – Топалов (Джурасек, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келси, 111) – Траоре (Сикан, 79).

Статистика матча Ренн - Шахтер

Полный видеообзор встречи:

Отметим, в первом поединке "Шахтер" одолел "Ренн" в Варшаве со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги конференций пробился "Шахтер", "Ренн" вылетает из еврокубков. Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоится 24 февраля.

К слову, "Днепр-1" накануне вылетел из Лиги конференций.

Напомним, "Ренн" в игре с "Шахтером" сделал благородный поступок. Французский клуб провел акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть страну из-за полномасштабного вторжения рф.

Ранее сообщалось, что вингер сборной Украины и "Челси" Михаил Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с донецкой командой.