Ми – у 1/8 фіналу Ліги Європи! "Шахтар" у серії пенальті здолав "Ренн" (відео)

Гірники практично всю гру оборонялися

У четвер, 23 лютого, донецький "Шахтар" провів у гостях матч-відповідь стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти французького "Ренна".

Зустріч проходила на стадіоні "Роажон Парк" у Ренні та завершилася з рахунком 2:1 на користь французів після овертаймів, однак у серії пенальті тріумфував "Шахтар" — 5:4. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

З перших секунд донеччани потрапили під потужний пресинг. Футболісти "Ренна" запропонували Гірникам шалений темп, через що українські футболісти часто помилялися, а французькі гравці отримували багато можливостей. Тільки надійна гра Анатолія Трубіна дозволила Гірникам піти на перерву із "0" у графі пропущених м’ячів. Незважаючи на тотальну перевагу "Ренна", "Шахтар" зусиллями Лассіни Траоре забив гол, проте взяття воріт справедливо було скасовано після перегляду VAR (гра рукою в атаці).

На початку другого тайму Гірники пішли вперед, втратили м’яч, що призвело до гола Карла Токо-Екамбі у швидкій контратаці. Потім команди по черзі володіли ініціативою, але забити в основний час не зуміли.

У другому овертаймі "Ренн", здавалося, дотиснув Гірників — гол на свій рахунок записав Ібрахім Салах. Однак Гірники зуміли врятуватися – на 119-й хвилині Жанюель Бєлосьян забив гол у свої ворота. Справа дійшла до серії пенальті, де перемогу здобули донеччани, а героєм зустрічі став Трубін, який відбив три удари з "точки".

"Ренн" – "Шахтар" — 2:1 (4:5 – пен.) (перший матч – 1:2)

Голи: Токо Экамби, 52, Салах, 106 – Бєлосьян, 119 (авт.)

Попередження: Спенс, 54 – Бондар, 62, Траоре, 68, Михайліченко, 82, Конопля, 90+4, Матвієнко, 120+1

"Ренн": Манданда – Трюффер, Бєлосьян, Омарі, Спенс – Токо Екамбі (Салах, 96), Маєр (Угочукву, 71), Сантамарія (Д. Дуе, 97), Доку – Гуїрі, Калімуендо (Те, 84).

"Шахтар": Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко (Назарина, 100) – Топалов (Джурасек, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келсі, 111) – Траоре (Сікан, 79).

Статистика матчу Ренн - Шахтар

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, у першому поєдинку "Шахтар" здолав "Ренн" у Варшаві з рахунком 2:1. Таким чином, за сумою двох матчів до 1/8 фіналу Ліги конференцій пробився "Шахтар", "Ренн" вилітає з єврокубків. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 24 лютого.

До речі, "Дніпро-1" напередодні вилетів із Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Ренн" у грі з "Шахтарем" зробив шляхетний вчинок. Французький клуб провів акцію на підтримку українців, змушених залишити країну через повномасштабне вторгнення рф.

Раніше повідомлялося, що вінгер збірної України та "Челсі" Михайло Мудрик прилетів до Варшави, щоб попрощатися з донецькою командою.