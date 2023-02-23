"Дніпро-1" безславно попрощався з єврокубками (відео)

Кіпріоти чудово оборонялися і зберегли свої ворота "сухими"

У четвер, 23 лютого, "Дніпро-1" провів матч-відповідь стикового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти кіпрського АЕКу з Ларнаки.

Зустріч, яка проходила у словацькому місті Кошице на муніципальному стадіоні, завершилась із рахунком 0:0. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Цей результат означає, що українська команда попрощалася із єврокубками.

У першому таймі дніпряни взяли м'яч під свій контроль, проте небезпечних моментів біля воріт гостей практично не було. У другому таймі ситуація трохи змінилася — футболісти українського клубу почали частіше бити у бік воріт АЕКу, проте ближче до кінця поєдинку "Дніпро-1" просто зупинився.

"Дніпро-1" – АЕК Ларнака – 0:0 (перший матч – 0:1)

Попередження: Пеглоу (56), Хайнер (61), Гуцуляк (76) – Гарсія (13), Томович (63), Понс (82)

"Дніпро-1": Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Хайнер (Когут, 73), Бабенко, Рубчинський (Танчик, 46), Пеглоу (Назаренко, 84), Піхальонок, Бланко (Кононов, 90), Гуцуляк

АЕК Ларнака: Пірич, Гарсія, Томович, Мілічевич, Росалес, Луїш Густаву, Понс (Гонсалес, 90+1), Яколіш (Касас, 74), Ойер (Мамас, 83), Фараж (Ніколич, 84), Лопеш (Енглезу, 90+1)

Повний відеоогляд зустрічі:

Статистика матчу Дніпро-1 АЕК Ларнака

Зазначимо, перший матч між командами, що проходив на Кіпрі, завершився мінімальною перемогою АЕКу з рахунком 1:0. Таким чином, до 1/8 фіналу турніру пробився саме кіпрський клуб, "Дніпро-1" залишає єврокубки. До речі, АЕК обіграв і київське "Динамо" у ЛК. Команди перетиналися на груповій стадії (0:1 та 3:3).

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" поповнив склад гравцем збірної Коста-Ріки. Крім того, дніпряни у зимове трансферне вікно підписали чемпіона світу.