Історичний камбек: "Реал" принизив "Ліверпуль" у Лізі чемпіонів (відео)

Команди подарували любителям футболу справжнє шоу

У вівторок, 21 лютого, англійський "Ліверпуль" приймав "Реал" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Зустріч, що проходила у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд", завершилася з рахунком 5:2 на користь "Реала". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший тайм розпочався із неймовірного пресингу з боку господарів. Це дало плоди вже на 4-й хвилині, коли Дарвін Нуньєс забив красивий гол п’ятою. Ще через 10 хвилин забив Мохаммед Салах, який скористався "подарунком" від Тібо Куртуа. Рятувати Вершкових взявся Вінісіус Жуніор. Бразилець спочатку з меж штрафного майданчика вразив ворота Червоних, а на 36-й хвилині він оформив дубль завдяки помилці свого співвітчизника у воротах "Ліверпуля". Аліссон просто влучив м’ячем у "Віні", від якого круглий залетів у ворота.

У другому таймі шоу "Реала" продовжилось. Іспанський клуб до 67-ї хвилини забив ще тричі. Голи на рахунку Едера Мілітао та Каріма Бензема, який оформив дубль. Потім Вершкові спокійно довели гру до логічного кінця.

"Ліверпуль" – "Реал" – 2:5

Голи: Нуньєс (4), Салах (14) – Вінісіус (21, 36), Мілітао (47), Бензема (55, 67)

Попередження: Елліотт (93) – Вінісіус (60)

"Ліверпуль": Аліссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес (Матіп, 73), Александер-Арнолд, Байчетич (Елліотт, 85), Фабіньо, Хендерсон (Мілнер, 73), Нуньєс (Діогу Жота, 64), Гакпо (Фірміно, 64), Салах

"Реал": Куртуа, Алаба (Начо, 27), Рюдігер, Мілітао, Карвахаль, Модрич (Кроос, 87), Камавінга, Вальверде, Вінісіус, Бензема (Асенсіо, 87), Родріго (Себальос, 81)

Статистика матчу Ліверпуль - Реал

Зазначимо, що вперше в історії "Ліверпуля" команда так багато пропустила в єврокубках дома. До цього Червоні не пропускали понад три голи на "Енфілді", повідомляє Opta.

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться в Мадриді 15 березня. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу головного єврокубку.

Нагадаємо, "Реал" та "Ліверпуль" минулого сезону зійшлися у фіналі ЛЧ. Тоді іспанський клуб здобув мінімальну перемогу завдяки курйозному голу.

Раніше повідомлялося, що "Реал" з українцем Андрієм Луніним у складі виграв "Клубний чемпіонат світу".