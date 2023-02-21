Исторический камбэк: "Реал" унизил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов (видео)

Команды подарили любителям футбола настоящее шоу

Во вторник, 21 февраля, английский "Ливерпуль" принимал "Реал" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 5:2 в пользу "Реала". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый тайм начался с невероятного прессинга со стороны хозяев. Это дало плоды уже на 4-й минуте, когда Дарвин Нуньес забил красивый гол пяткой. Еще через 10 минут забил Мохаммед Салах, который воспользовался "подарком" от Тибо Куртуа. Спасать Сливочных взялся Винисиус Жуниор. Бразилец сначала из пределов штрафной поразил ворота Красных, а на 36-й минуте он оформил дубль благодаря оплошности своего соотечественника в воротах "Ливерпуля". Алиссон просто попал мячом в "Вини", от которого круглый залетел в ворота.

Во втором тайме шоу "Реала" продолжалось. Испанский клуб к 67-й минуте забил еще трижды. Голы на счету Эдера Милитао и Карима Бензема, который оформил дубль. Затем Сливочные спокойно довели игру до логического конца.

"Ливерпуль" – "Реал" – 2:5

Голы: Нуньес (4), Салах (14) – Винисиус (21, 36), Милитао (47), Бензема (55, 67)

Предупреждения: Эллиотт (93) – Винисиус (60)

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Александер-Арнолд, Байчетич (Эллиотт, 85), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 73), Нуньес (Диогу Жота, 64), Гакпо (Фирмино, 64)

"Реал": Куртуа, Алаба (Начо, 27), Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич (Кроос, 87), Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема (Асенсио, 87), Родриго (Себальос, 81)

Статистика матча Ливерпуль - Реал

Отметим, впервые в истории "Ливерпуля" команда так много пропустила в еврокубках дома. До этого Красные не пропускали больше трех голов на "Энфилде", сообщает Opta.

Полный видеообзор встречи:

Отметим, ответная игра между командами состоится в Мадриде 15 марта. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал главного еврокубка.

Напомним, "Реал" и "Ливерпуль" в прошлом сезоне сошлись в финале ЛЧ. Тогда испанский клуб добыл минимальною победу благодаря курьезному голу.

Ранее сообщалось, что "Реал" с украинцем Андреем Луниным в составе выиграл Клубный чемпионат мира.